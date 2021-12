Ja, goed idee, alle pinautomaten van alle grote banken onderbrengen in 1 systeem. Dan weet je in ieder geval zeker dat alles stuk is als er iets mis gaat. Ook handig dat het onder een lekker generieke merknaam is, in plaats van "Grote pinstoring bij ING" of "Grote pinstoring bij ABN AMRO" koppen de kranten nu "Grote pinstoring bij Geldmaat" zodat de banken hun eigen merknaam lekker clean houden. Toen ik dit vorig jaar al voorspelde kreeg ik reacties als "nou, nou, je moet niet overal wacht achter zoeken hoor".