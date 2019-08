De Geldmaat is er. Wij moeten hem niet, en deze meneer ook niet. Trouwens, dat je niet eens meer een praatje kunt maken bij het tankstation is eigenlijk ook een schande en überhaupt is de sjeu er wel een beetje af in deze maatschappij. Geen speld tussen te krijgen, dunkt ons. Je kunt tegenwoordig bijna geen vlees meer kopen zonder hersluitbare verpakkingen en de leuke meisjes zijn ook al op. Overheid doet niets. Jammer hoor.