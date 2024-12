Eerst: de feiten. Volgens De Nederlandse Bank is het "aantal biljetopname automaten is van 2018 tot en met 2023 afgenomen van 7.226 naar 5.122" en "heeft Nederland, op Litouwen na, de minste geldautomaten ten opzichte van het aantal inwoners" van Europa. Litouwen! Wat een shithole country is dat hee. Zitten we daar een beetje in de buurt met onze Geldmaten. Dan: het gevoel. "Er komt geld uit, maar dat is dan ook echt het enige. Dan ben je een beetje met je pinpas aan het rommelen en ik vind het ook eigenlijk helemaal niks. De sjeu is er een beetje vanaf."

En nu gaan de banken, die verantwoordelijk zijn voor deze kaalslag, opeens roepen dat we cash in huis moeten hebben voor als de Russen komen. "Nederlandse banken zullen consumenten adviseren om contant geld in huis te hebben vanwege de toegenomen geopolitieke dreigingen, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Het is voor het eerst dat banken met zo’n advies komen." Wij dachten eigenlijk dat de digitale euro daarvoor was bedoeld, maar goed. Blijft de vraag staan: WAT HEB JE AAN CASH GELD ALS JE NERGENS MET CASH GELD KUNT BETALEN?