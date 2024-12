Landgenoten. U maakt er een potje van. Wat denkt u wel; dat u straks nog iedere dag naar de Appie of de Vomar kan? Nou, vergeet het maar. En uw slimme warmtepomp van 20.000 euro doet het straks ook niet meer, want die energiecentrales gaan er als eerste aan. Want Poetin leest ook wikipedia. Denkt u keurig batterijen, kaarsen, zaklampie, tray Spa en een doos Bifi-worsten gehaald te hebben. IS HET WEER NIET GOED. Hiero: "Nederland niet klaar voor oorlogsscenario" (Telegraaf) of daar "Land moet van kabinet sneller weerbaar zijn tegen oorlog en andere dreigingen" (NOS). Ja ho wacht eens even fukkers. Eerst nadrukkelijk niet naar het volk luisteren en Oekraïne in 2016 erdoor drukken. En dan nu zeggen: joehoe kutburger, u moet zich beter voorbereiden, we krijgen oorlog. Mooie boel. Omdat niet iedereen 900.000 euro heeft liggen voor een woning met inpandige nazibunker te Bilthoven bovenstaand een YouTube-advertentie voor prefab bunkertjes voor weinig, die ook te gebruiken zijn als stroomloze koeling voor opeetdingen. Snel beslissen, het beton is ook bijna op.