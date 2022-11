Toen kwamen ze voor roken op sportvelden, en we zeiden niets, want we sporten nooit. Toen kwamen ze voor roken in ziekenhuizen, en we zeiden niets, want we zijn niet verzekerd. Toen kwamen ze voor de rookruimtes in horeca, en we zeiden niets, want we worden nooit uitgenodigd. Toen kwamen ze voor de sigarettenautomaten in snackbars en okay toen begon het pijn te doen, maar we zeiden niets, want we waren te druk met shag rollen. En nu sluit het net zich definitief.

"Het kabinet gaat flink snijden in het aantal verkoopplekken voor sigaretten. Vanaf het jaar 2032 mogen ze alleen nog maar worden verkocht in tabaksspeciaalzaken. Per 2024 moeten supermarkten zijn gestopt met het verkopen van tabaksproducten. (...) Tot het jaar 2030 mogen zogeheten gemakszaken, zoals pompstations, nog rookwaren over de toonbank laten gaan. Maar dat wordt in twee jaar tijd gefaseerd afgebouwd."

En uiteindelijk alleen nog maar 1 keer in de 5 jaar te koop met uw geprogrammeerde CBDC-euro's bij genationaliseerde tabaksspeciaalzaken.

Je mag niet eens meer

gewoon ff lekker peukie roke