Vandaag op de Kameragenda: de CBDC, of de digitale euro. Iets om je grote zorgen over te maken: de Europese Centrale Bank, die al je uitgaven kan volgen, oormerken, rantsoeneren of... blokkeren. Geld dat geprogrammeerd kan worden hoe je het besteedt, of nog erger: waar je het níet aan uit mag geven (benzine, vliegreizen, vlees, houtkachels, hoeren, online gokken, donaties aan GeenStijl...). Wie zich daar niet bezorgd over maakt, zal wel niks te verbergen hebben of zo. Of zich laten afschrikken door boodschappers als Blckbox of docu-makers als Max von Kreyfelt, die van Café Weltschmerz een waanzinnigenkroeg maakte maar ook bovenstaande produceerde en daarin óók de boodschap besmeurt met complottheorieën. Het is fukking droevig dat gevaarlijke ontwikkelingen tegenwoordig steeds vaker vooral afschrikken als onderwerp van discussie vanwege de alarmisten die er voor waarschuwen, want zo race je naar de bodem en daar wordt je geketend aan een geprogrammeerde EU-crypto.

Tuurlijk hoor: zolang contant geld bestaat, en "het klimaat" vooral een luxe reisbestemming met dagelijkse zesgangendiners is in de agenda van Timmerfrans en de vloot globalistische privéjets in zijn enorme kielzog, is er voorshands geen acute reden tot zorg (zoals we hier geruststellend doch ook een tikkeltje bezorgd optekenden). Maar als je nu al niet wilt luisteren naar iemand als Edward Snowden, moet je straks ook niet janken als Sigrid Kaag bepaalt dat jouw eigen geld niet in je BBQ of brandstoftank gaat, maar voor straf naar een extra asielbed in de dwangopvang, of naar een pauper in India of Pakistan die klaagt dat zijn uche-kuche de schuld van jouw westerse overconsumptie is. Dan liever nu een tikkeltje té alarmistisch, dan straks merken dat de politieke blokkades van donatiegelden aan Canadese truckers slechts een piepkleine generale repetitie was voor de "progressieve wereldelite". Maar goed, als corona één ding heeft aangetoond, is dat je met de meeste volkskuddes sowieso geen oorlog gaat winnen en zeker niet als er voetbal op tv is dus wat heeft het nog voor nut, eigenlijk?

Docutrailer desalniettemin hierboven, na de lees verder Arno Wellens & een video-feed uit het Haagse terrarium van Kaag.

ARNO! Hou het rationeel, ok? It's important...

Inhoudelijke kritiek, draadje 1

Inhoudelijke kritiek, draadje 2

Gisteren dropte de politiek trailer: