Heel vroegah, toen goud nog goud was en zilver nog zilver de schepen van hout en de mannen van ijzer ja toen betaalde je met zilveren of gouden muntstukken. (daarvoor ook nog een tijdje met zout maar dat is een ander verhaal)

Toe kwam iemand op het briljante idee om biljetten en ook ook munten uit te gaan geven die een bepaalde hoeveel goud vertegenwoordigden maar waar dat edelmetaal niet meer in zat. Wel, als u zou willen kon u naar de bank gaan en die biljetten en munten omwisselen voor goud. De goudstandaard. Dat vond men toch wel lastig want overal moest een bepaalde hoeveelheid goud voorradig zijn en dus schafte men de mogelijkheid tot inwisselen af. Toch was er niet meer geld in omloop dan er goud voorradig was. De goudstandaard. Maar dat was niet zo flexibel als er direct meer valuta nodig was (geen geld maar valuta) en dus werd de goudstandaard afgeschaft maar valuta bestaande uit munten en biljetten bleef er wel. Maar wat waren die nu echt waard? Dat hing alleen maar af van de beslissing van een persoon of meerdere personen. Wat iemand het waard vond en vindt. Fiat money Je kan dus niet meer over geld spreken, maar over currency, valuta. En het is al heel lang alleen maar digitaal. Er staat geen reële waarde meer tegenover. Maar dan toch, u heeft nog wat tastbaars ook al heeft dat fictieve waarde. En ook daar willen ze vanaf. Waarom? De enige reden die ik kan verzinnen is dat ze zicht willen hebben op alle transacties. Maar het lijkt me tamelijk risicovol omdat hiermee de private banken buiten spel komen te staan en we geheel afhankelijk zijn van EU of nationale banken. Computer says no, maar dan wel altijd in uw nadeel.