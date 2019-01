U kent de spreuk van Niemöller. Eerst kwamen ze voor de sigaret in het restaurant, maar u sprak niet, omdat u uit eten gaan toch niet kon betalen. Toen kwamen ze voor de sigaret in het café, maar u sprak niet niet, omdat u buiten het internet toch geen vrienden heeft. Toen kwamen ze voor de sigaret in het ziekenhuis, maar u sprak niet, omdat u over de hele linie niet de persoon bent waar iemand iets aan heeft. En toen kwamen ze voor uw peuk langs het voetbalveld, waar u voortaan dus godverdomme zonder tabak op de lippen stiefzoon Jayden de huid vol moet schelden omdat hij z'n lijn alwéér niet dekt. "Bij steeds meer sportverenigingen mag je langs de lijn niet meer roken. Het Dagblad van het Noorden meldt dat op basis van een inventarisatie van de Hartstichting. Daaruit blijkt dat in Groningen 28 sportclubs geheel of gedeeltelijk rookvrij zijn. In Drenthe zijn dat er 32. Het gaat met name om clubs in de grotere kernen." Zo ziet u maar, de prijs van vrijheid is eeuwige oplettendheid. Dus spreek, want zien en niet spreken, dat is verraad.