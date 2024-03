2024 wordt net als 2020 de Gouden Leeuw versus de Gouden Eeuw (hij is een eeuw oud). En wat zullen ze trots zijn die Amerikanen. In de greatest nation on god's green earth komen opnieuw de beste boven drijven, want daar is dat land op ontworpen: merites, durf en talent.

Nee maar even. Trump snappen we. Maar Biden verkeerde tijdens zijn campagne in 2020 al in staat van ontbinding, kreeg toen al geen volzin uitgesproken en had vervolgens een vierjarig delier als presidentschap. Zelfs de New York Times erkent dit inmiddels en kopte maandag nog: "Most Biden Voters of 2020 Fear He's Too Old to Lead".

Kijk, Trump (77) is ook oud. Maar je hebt temperatuur en je hebt gevoelstemperatuur. En Bidens 81 voelde op zíj́n 77e vier jaar geleden al als 327. Het zal ook niet verbazen dat Biden, in tegenstelling tot Trump bovenstaand, geen Super Tuesday-overwinningsspeech hield. En nee, dat is niet omdat hij """president""" is, maar omdat het een kadaver met een hartslag is.

Bovendien heeft Trump de onder zijn eigen achterban razendpopulaire 38-jarige Vivek Ramaswamy in z'n VP-mouw. En Biden heeft zeer waarschijnlijk opnieuw Kamala Harris - succes daarmee.