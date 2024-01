Zeau, wij zijn even de champagne onthoofden, als een stelletje randdebielen cijfers schreeuwen naar een klok, iedereen op het feest superspreader event vol op de bek bonken, voor 105 miljoen euro aan vuurwerk de lucht inknallen en dan vooral in vuurwerkvrije zones want GEZAG is er toch niet meer in Nederland, daarna de rest van de champagne wegklokken met bier (morgen kratje 50 cent duurder, FML) en gore cocktails, de vreetkick te lijf gaan met loempidellen, eierballen en overig bruin fruit, daarna barfen en roes uitslapen en dan zijn we er morgenvroeg weer met de traditionele champagneflesfoto uit Amsterdam, de pliesiewoordvoerder die roeptoetert dat de jaarwisseling "rustig verlopen" is, en daarna komen uit het gehele land berichten dat de jaarwisseling helegaar niet rustig verlopen is, maar dat er een miljoenmiljard hulpverleners zijn uitgescholden voor BOA en die hoofdschuddende oogarts hebben we ook maar alvast genoteerd. Oant moarn & veel liefde, gezondheid, vrede, obligate shizzle en een EK-titel voor 2024. PROOST!