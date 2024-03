We laten de oorlogen in Europa, Midden-Oosten, Afrika & Zwaluwen Hill even voor wat het is & focussen vanavond om De Echte Strijd: de hedendaagse Koeltoer Oorlog. Het ging vandaag weer eens opheftechnisch vooral over de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam (HEMA) die het voorjaar in de bol had. Terwijl het toch echt eerst Pasen is, en daarna voorjaar. Is al bijna tweeduizend jaar zo in dit land en daar verandert de asielinstroom echt helemaal niets aan. Op de sociaalmediaas vlogen de ongedateerde en gedateerde screenshots (deze boven is uit effing 2016, HALLO) over "voorjaar & "verstopeieren" weer om de paashaasoren, dus voor wat het waard is. De onderzoeksredactie van GeenStijl leegde dit weekend de actuele realtime postbus van het StamCafé & constateerde na gedegen empirisch veldonderzoek DAT HET REUZE MEEVALT! Bij de Appie is het gewoon Pasen. Bij de woke Jumbo is het gewoon Pasen. Bij de DekaMarkt is het gewoon Pasen. Bij de Vomar is het gewoon Pasen. Bij de Lidl is het gewoon Pasen. Bij de Aldi is het gewoon Pasen. Bij de Plus is het gewoon Pasen. Bij de HEMA is het gewoon Pasen. Kortom: het is overal pasen, behalve in de konijnenholen. Oant moarn.