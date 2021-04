Ene Jezus-Mark (hier op de foto met zijn Oliebollenkroon) trok rond door het land Nederland, maar ho ho, niet ná 22.00 uur want dat was streng verboden op straffe van een paar ranselbeuken met de lat. Samen met zijn trouwe volgelingen Tamara, Sophie, Bente en Dilan was Jezus-Mark onderweg naar Den Haag om daar de macht te vieren. "Hoera de macht", riepen ze dan in koor, terwijl ze het hele volk voorlogen. Mensen zwaaiden Jezus-Mark toe met palmtakken maar dat kon ook een manifestatie van BIJ1 zijn. Jezus-Mark stuurde een paar leerlingen vooruit, zoals Ezel Annemarie. Ezel Annemarie kwam uit de stal van Jezus-Mark. Helaas liet een andere ezel haar aantekeningen zien en toen Jezus-Mark met zijn gevolg door Den Haag liep riep het volk om zijn aftreden - temeer omdat Jezus-Mark niet lief was voor de apostel van het volk, de CDA'er Petrus.

Een van de leerlingen van Jezus-Mark, de waardeloze en kleurloze meloenendealer Judas-Gert-Jan, wilde Jezus-Mark derhalve het zwijgen opleggen. Echter niet zoals normale mensen recht in diens gezicht doen via een motie of zo, maar achteraf en sneaky, door een crucifix met scherp geslepen punt in de rug te raggen. Judas-Gert-Jan werd aangespoord door zijn jongerenpartij, want zelf was hij een slapgebeden puddingbroodje die de hele dag over 'het gezin' zat te prevelen terwijl hij op een tros meloenen knabbelde. Judas-Gert-Jan kreeg een flinke geldophaalzak om Jezus-Mark te verraden. Ondertussen mocht ene Freek, die 1939 jaar later heel gelukkig zou worden, het handje vasthouden van iemand die het niet leuk zou vinden als een zus met een neger thuis zou komen, en dan was er ook nog een of andere boerin, maar dat is weer een ander verhaal.

Enfin, bij het Paasfeest werd een maaltijd gehouden en iedereen at heel veel eieren, behalve Sywert, want die was allergisch, dan kreeg hij trombose, net als 4 andere Volkskrant-columnisten met een BMI van 67. Jezus-Mark huurde een fractiekamer van Wybren van Haifa. Alle leerlingen vraten eieren en meloenen. Jezus-Mark vond het helemaal geweldig dat iedereen er was, alleen profeet Kauthar kon niet komen want die was homo's van het dak aan het kukelen met de Moslimbroederschap. De vaste kliek was er wel: Osterhaus (†), De Winther, R. de Vries, Gompie en Kuipers - timmer voor de grap een tafel en de kans is groot dat een van deze vijf doodvermoeiende figuren aanschuift. Iedereen onder de 60 kreeg geen eieren en iedereen boven de 60 kreeg ook geen eieren, want het moest eerst getest worden, pas over 5 dagen mocht iedereen weer eieren. Dat was per decreet van Hugo de Jezus, de grootste dombo van die tijd. Vervolgens ging het hele gezelschap naar het Malieveld om te 'bidden'. Ze woonden immers in een dictatuur! Op het Malieveld was ook een Engel, namelijk Willem. Dus Jezus-Mark ging 'bidden' op het Malieveld en toen hij terugkwam in de fractiekamer, keihard hardlopen met een dude met een gele microfoon achter zich aan, was iedereen in slaap gevallen.

Daar kwam Judas-Gert-Jan aan bij de fractiekamer, hij was 's ochtends nog even keihard aan het geloven in God en toen dat eenmaal gelukt was besloot hij Jezus-Mark in elkaar te bietsen, samen met de ME. Judas-Gert-Jan gaf Jezus-Mark een heerlijke tongzoen met meloenensmaak. Het was een prachtige, lange tongzoen en misschien speelden ze ook nog wel even op elkaars piano. De ME wist genoeg en mepte erop. Schedel gebroken van Jezus-Mark en tevens beet een politiehond al zijn pezen door. De advocaat van Jezus-Mark ging nog even janken in de media maar daar had de rechter geen boodschap aan. Bént u de koning van de vvd? "Daar heb ik geen actieve herinnering aan", aldus Jezus-Mark, die nog iets mompelde over 1,9 miljoen stemmen.

De rechter stuurde Jezus-Mark naar de elfde plaag, namelijk de pers. Daar stond ook ene Floor, die stelde Jezus-Mark allemaal vragen over leugens. Sjonge jonge wat werd Jezus-Mark chagrijnig. Vervolgens mocht het volk op Twitter bepalen wat er met Jezus-Mark moest gebeuren. "MARX FLUTTE OPRUTTE", riepen ze in koor. Jezus-Mark werd veroordeeld tot het dragen van een kroon gemaakt van oliebol!!! Ook moest Jezus-Mark een WK-stadion bouwen in Qatar en daarna werd hij aan het kruis gespijkerd. Het kruis werd gemaakt van een boom die werd gered van de 'dood door GroenLinks', te weten verbrand worden in een biomassacentrale. Op het kruis een plaquette: de eerste spijker is geslagen door Michael van Praag. Iedereen vond het helemaal geweldig. Uiteindelijk stief Jezus-Mark en werd hij opgebaard in een crematorium van Henry Keizer. MAAR! Toen Bente Becker naar de plek ging waar Jezus-Mark lag opgebaard was hij WEG!

HIJ IS HIER NIET! HIJ IS OPGESTAAN!!! En toen was Jezus-Mark op wonderbaarlijke wijze gewoon weer lijsttrekker van de vvd, bracht Bente Becker nog maar eens 400 Mieles aan de man en leefde iedereen die op de vvd had gestemd nog lang en gelukkig, terwijl de rest keihard in de ster werd genaaid.

EINDE. Zalig Pasen & groeten aan je schoonmoeder.