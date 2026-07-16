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tip redactie

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Europa gevallen. Sigaretten straks ook in Duitsland niet meer te betalen

Wij staan paf

charlie sheen rokend

We zijn boos op de Duitsers. Dat zijn we best wel eens vaker geweest maar je kunt stellen dat ze het nu wel heel bont maken. Dat alles wat leuk is verboden of onmogelijk moet worden gemaakt zijn we in eigen land gewend, maar we konden altijd nog naar het oosten rijden om daar, enkele meters voorbij de grens, pallets peuken in te slaan voor weinig doekoe in zo'n gezellige, daar speciaal voor ons Nederlanderse paupers neergeplempte peukenplaza. Zo konden we tenminste betaalbaar alle crises van ons af roken, meespelen in de longkankerloterij zonder daar eerst een nier voor te moeten verkopen. Maar die hobby gaat dus: in rook op. Duitsland gaat de accijnzen stapsgewijs verhogen, in 4 jaar tijd worden de Duitse peuken bijna net zo duur als in Nederland. Althans, als de peukprijzen hier tegen die tijd niet rond de 80 euro per pakje liggen. Dit is misschien wel het ergste wat Duitsland ooit heeft gedaan. Wij zoeken wel een adresje op de zwarte (longen)markt.

Mooi was die tijd

Tags: roken , sigaretten, duitsland
@Zorro | 16-07-26 | 20:30 | 219 reacties

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