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Vijf doden bij schietpartij jongerencentrum in Duitsland

Oei

schietpartij bij jongerncentrum duitsland

Schakelen we pijnlijk snel naar het noorden van Duitsland waar het helemaal mis is in het Nedersaksische Stade. Bij een jongerencentrum aldaar zijn vijf mensen doodgeschoten, zo bevestigt de Duitse politie, maar mogelijk zijn er nog meer doden en/of gewonden. De dader is al opgepakt maar het is nog niet bekend of hij voor Marokko of voor Nederland is vannacht. De politie heeft de BBC ondertussen laten weten dat er maar liefst TWEE mensen zijn aangehouden 'van wie er één verdachte is'. Ja laat die andere dan misschien maar gewoon vrij op een gegeven moment of zo.
Update 14:49 - De BBC meldt dat er ook meerdere mensen gewond zijn geraakt maar dat er inmiddels geen dreiging meer is voor omstanders.
Update 15:15 - Volgens BILD zou de schietpartij hebben plaatsgevonden nabij een moeder-kindhuis, dat onderdeel is van de instelling.
Update 15:33 - Een ooggetuige zegt bij het Duitse NDR dat hij een vrouw en een jongeman zag vluchten in een auto, en dat de politie zou hebben geschoten toen zij stoptekens negeerden.
Update 16:27 - De Hamburger Morgenpost meldt dat de dodelijke slachtoffers vier vrouwen en een man zijn.

Tags: duitsland, stade, schietpartij
@Dorbeck | 29-06-26 | 14:14 | 248 reacties

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