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Duitsland begint war on TELEFONISCH ZIEKMELDEN

Arbeit macht eeeuhh

Duitsland ziekmelden telefoon

Duitsers, wat zijn het toch luie donders. Zulke luie donders dat het aantal Duitsers dat bij het minste of geringste kuchje de baas belt dat er niet gewerkt kan worden echt volledig de pan uit rijst. In 2025 meldde de gemiddelde Duitser 19,5 dagen ziek, waarmee ze nog 0,2 dag luier zijn dan Nederland. Bah. Ze zeggen weleens dat elke keer dat je met je ogen knippert, er ergens een Duitser met een licht aangezet kreuntje in de stem naar zijn baas belt met de boodschap dat het "heute ff nicht geht". Gelukkig zijn de Duitsers weliswaar aartslui maar tegelijkertijd niet van de halve maatregelen, dus wordt naar de baas bellen dat je te beroerd bent om de handjes te laten wapperen VERBOTEN. Voordat iemand ziekteverlof krijgt, moet de dokter zich voortaan in het proces mengele. Al vanaf de eerste dag dat een werknemer ziekteverlof opneemt, moet er een verklaring van de huisarts worden aangeleverd bij de baas. Wunderbar! Smoesjes over migraines en buikgriepjes RAUS!

Tags: duitsland, ziekteverzuim, werken
@Zorro | 02-07-26 | 19:33 | 195 reacties

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