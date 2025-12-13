We beginnen de zaterdagmorgen met PILLEN. Ja niet dat we ze slikken natuurlijk (nu niet althans) maar die pillen hebben zeker 13 mensen fataal voor de gek gehouden, zo blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC, op verzoek van de NOS - waar het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) het eerder nog had over 6 sterfgevallen. Die 13 mensen bleken niet de pijnstiller oxycodon te hebben geslikt maar een NEPPIL die nitazenen bevat. Om het simpel te houden: oxycodon = goed, nitazenen = slecht. Hoewel, oxycodon is al een extreem zware pijnstiller, maar goed je gaat er niet per se dood aan en we zouden het simpel houden. Er zijn daarnaast 22 gevallen bekend van mensen die een vergiftiging maar net wisten te overleven. Mensen kopen nu eenmaal smerige rotzooi op troepsites waar je dus totaal niet gezonder en vrolijker van wordt maar juist nogal onbehaaglijk van in je vel gaat zitten. Niet voor niets worden die twee pillendumpers (Funcabs en Slaappillen.net) vervolgd door het OM. Ons deskundig pillenadvies: pas er een beetje mee op en houdt het nou gewoon bij speedpillen boeken over speedpillen mensen, en koop die bij de erkende handelaren. Geen zin in pillen nu.