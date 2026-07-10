Ja goh wie had dat nou verwacht behalve iedereen? De islamitische tyfusschool Cornelius Haga in Amsterdam-West is nog steeds een tyfusschool. Het is zelfs zo'n tyfusschool, dat iedere keer als er een inspectie langskomt die inspectie zegt: sjonge jonge jonge wat een tyfusschool. Ook dit keer blijkt die tyfusschool weer een tyfusschool. Volgens de inspectie heeft het tyfusschoolbestuur 'langdurig en in ernstige mate nagelaten om het onderwijs te verbeteren’. Staatssecretaris Tielen van Onderwijs beraadt zich 'op vervolgstappen, waarbij het belang van de leerlingen voorop zal staan'. Nu is de tyfusschool al sinds de oprichting een tyfusschool dus we zijn erg benieuwd welke keiharde maatregelen het kabinet nu weer neemt!