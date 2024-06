Er is weer eens tyfusnieuws over Söner Atasoy, de oprichter van tyfusschool het Haga Lyceum in Amsterdam. Atasoy is daar ooit ontslagen en daar was heel veel gedoe over. Maar nu heeft het Hof bepaald dat het ontslag van Atasoy terecht was, wat niet zo gek is als je bedenkt dat Atasoy een totale leipo is met allemaal salafistische vriendjes. Atasoys laatste project was privéschool 'Het Achterhuis' (yup, vernoemd naar de verblijfplaats van Anne Frank, red.), maar die is alweer dicht. Gelukkig wordt er nu geen belastinggeld meer aan deze idioot besteed. Ho. Wacht. "Het betekent niet dat Atasoys rol in het islamitisch voortgezet onderwijs is uitgespeeld; eerder deze week kreeg hij goedkeuring van demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul voor een nieuwe school in Tilburg, ondanks bezwaren van het gemeentebestuur." Aanmelden kan nu al!

