Wat een mooie gelegenheid voor dit punt van aandacht: je hoeft Oekraïne noch Rusland te verheerlijken noch te verafschuwen. Je kunt ook gewoon proberen beide landen en hun Slavische stammenstrijd zien voor wat deze zijn. Ruslands gebreken zijn evident en genoegzaam benoemd. Op het benoemen van Oekraïnes gebreken lijkt steeds meer een impliciet taboe te liggen. Maar daar hebben we hier nooit aan meegedaan, en vandaag ook niet. Want het Azov Regiment was en is tot in de vezels gekleurd door neo-nazisme.

Bovenstaand, de video bij de officiële aankondiging in het Telegramkanaal van het Azov Regiment: voortaan zijn ze officieel onderdeel van het Oekraïense leger. Voorheen was hun juridische status een ingewikkelde combinatie van burgermilitie/nationale garde/politie-eenheid dat ongeveer viel onder het bewind van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar die dagen zijn voorbij. We lezen: "The special operations forces of the Azov regiment are expanding and gaining even greater strength in the war of liberation. From now on, we are the 3rd Separate Assault Brigade of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine. (...) The evolution of the Azov unit as a part of the Armed Forces will continue. We will embody military prowess, cold rage against the enemy and the desire to liberate our own in the fight against the occupiers on the way to our final victory. The time for the decisive battle has come."

Natuurlijk is het volstrekt begrijpelijk dat wanneer je binnengevallen wordt door Rusland en er een nieuw Russisch lenteoffensief voor de deur staat, je de boel zoveel mogelijk wil stroomlijnen om zoiets te overleven. Maar Azov mag niet salonfähig gemaakt worden. En tegelijkertijd mag het Azov-argument niet gebruikt worden om Oekraïne als volledige nazi-staat weg te zetten, want dat is het óók niet.

Complexiteit heet dat, en dat gaat maar al te graag verloren in het tribale vagevuur waar we onszelf zo snel toe veroordelen.

Oekraïne is enerzijds het meest corrupte land van 'Europa' waarover Transparency International op 25 januari 2022 (!) nog schreef: "Ukraine scored 32 points out of 100 possible in the Corruption Perceptions Index (CPI) for 2021. Our indicator has decreased by one point, and now Ukraine ranks 122nd out of 180 countries in the CPI. The African state of Eswatini (Swaziland) is next to Ukraine. Zambia, Nepal, Egypt, the Philippines, and Algeria are one point ahead — with 33 points each." Rechtsextremisme gedijt er in bijna elke sector en op elk niveau van hun samenleving. Zelensky's eigen omgang met persvrijheid voldoet in niets aan EU-standaarden. En dat is nog even los van alle 'ontwerpfouten' in Oekraïne als concept.

Anderzijds is Oekraïne een soevereine staat met een joodse komiek als president waar zo'n 60% van de bevolking in de drie jaren voor de oorlog een voorkeur had voor een pro-Westerse koers. Belangrijke noot: de bevolking in De Krim en de toen ook al bezette gebieden in Donetsk en Luhansk oblasts waren vaak geen onderdeel die peilingen.

Het zijn net mensen.

Leuzen, groeten en vlagvertoon rond brandende symbolen. Geen kwestie van smaak