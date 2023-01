Lieve lezeressen en lezers, gelukkig nieuwjaar. Hopelijk zitten alle vingertjes er nog aan en ziet u alles nog even helder als in 2022. Over vuurwerk gesproken, in Oekraïne is het elke dag bal. Het Kremlin weet nog geen deuk in een pakje boter te slaan maar de Rus terugdrijven naar Moskou is Kiev ook nog steeds niet gelukt. En er lukt wel meer niet in Oekraïne.

Door en door corrupt

Na het aantreden van Petro Porosjenko als gevolg van de Maidan-revolutie van 2014 deed Oekraïne de Europese Unie grote beloften over het aanpakken van de corruptie in het land. In de Corruption Perceptions Index van Transparency International is daar weinig van te merken, het land is nog steeds door en door corrupt.

Ook een goede graadmeter voor hoe het met een land gaat is de mate van persvrijheid. In 2018 werden Geenstijl, TPO en De Gelderlander door de Europese Unie beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws over Oekraïne. Aanjager van die beschuldiging was een tot op de dag van vandaag nog steeds actieve Oekraïense ngo die zich richt op de ‘promotie’ van het land. Later bleek dat de medewerkers het Nederlands niet eens machtig waren. Genoemde media namen de beschuldigingen niet, na het dreigen met een gang naar de rechter moest de Europese Commissie alsnog door de knieën en de onheuse verdachtmakingen intrekken.

Geheime dienst SBU eist westerse propaganda

Bijna vijf jaar na die gebeurtenissen blijkt Oekraïne nog steeds een ongezonde interesse in de pers te hebben. Neem het verhaal van de Deense correspondente Matilde Kimer die sinds 2014 verslag doet van de gebeurtenissen in de regio. Nadat de accreditatie van de verslaggeefster van de Deense publieke omroep DR door de Russen was ingetrokken deden de Oekraïners hetzelfde.

Tijdens een bijeenkomst in Kiev deze maand in het bijzijn van Deense diplomaten werd de Denen door de Oekraïense geheime dienst SBU – die direct valt onder president Volodymyr Zelensky – te verstaan gegeven dat Kimer pas weer aan de slag kan als ze in haar verslaggeving propaganda gaat maken voor Oekraïne, bleek deze week.

Onderzoek: Nederlanders grootste fanboys van Kiev

Ondertussen zijn er sinds de Russische inval een kleine 90.000 geregistreerde Oekraïense vluchtelingen in Nederland, komt er dit jaar 2,5 miljard euro Nederlands belastinggeld bovenop de één miljard Nederlandse militaire steun die in 2022 al naar Kiev stroomde en ging de EU afgelopen zomer akkoord met het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne.

Terwijl in Berlijn en Parijs inmiddels stemmen opgaan om de ellende in Oekraïne te beëindigen, zelfs als dat territoriumverlies voor het land betekent, blijven Nederlanders de grootste fanboys. Slechts 27 procent van de Nederlanders vindt dat verlies aan land acceptabel. In andere landen is de steun voor de regering van Zelensky minder royaal. In de negen onderzochte EU-lidstaten is 48 procent voor een compromisvrede, en 32 procent tegen. De voorkeur voor een akkoord met Moskou is het grootst in Duitsland (60 procent) en Oostenrijk (64 procent), bleek vrijdag.

En zo rommelt deze oorlog zich 2023 in en beleeft over een paar maanden z’n eerste verjaardag. En nee, kritiek op Oekraïne betekent niet dat je pro-Poetin bent. Maar terwijl Oekraïne nog steeds corrupt is, het met de persvrijheid niet al te nauw neemt en gemord wordt in verschillende EU-lidstaten doet Brussel het rustig aan. In februari is er pas weer een Europese top over de kwestie.

Benieuwd wanneer de stemming in Nederland omslaat.