Het probleem van de oorlog in Oekraïne - los van de onvermijdelijke en onverteerbare dood, verdriet en ellende - is dat een bepaald type mensen deze ook naar Nederland wil importeren. Niet dat deze groep fysiek de strijd wil aangaan, wel wordt er door hen slag op het Deugveld van Eer geleverd. Vladimir Poetin was Oekraïne nog niet binnengevallen of het hoofd van Rusland- en Poetinkenner Wierd Duk moest op het hakblok. En naast Forum voor Democratie en de PVV was JA21 ook pro-Kremlin, betoogde NRC Handelsblad-columnist Hubert Smeets. JA21-Kamerlid Derk Jan Eppink maakte in dezelfde krant direct korte metten met die beschuldiging.

Dit cancelen en beschuldigen vindt op verschillende vlakken plaats, ook in de cultuur. Levende én dode Russische kunstenaars worden geboycot, merkte Martin Bosma al op, de Hermitage in Amsterdam verbrak alle banden met het gelijknamige hoofdmuseum in Sint Petersburg.

Naast cancelen is wat voornoemde Smeets deed met JA21 ook een vorm van verspreiden van nepnieuws: exact waar het Kremlin dag in dag uit mee bezig is. Zo verspreidden Russische staatsmedia recent beelden van aan lantaarnpalen vastgebonden Russen met groene verf op het gezicht, door Oekraïense militairen gebruikt als levend schild. Maar het klopt niet. Het Belgische weekblad Knack onderzocht de kwestie en deze bleek heel anders te liggen. Waar schrijver dezes een tweetje aan waagde en toen gebeurde dit:

Professor Doctor Bert van den Braak heeft overduidelijk een probleem met lezen, want het verhaal over het vorige maand vastgebonden Roma-meisje in het West-Oekraïense Lviv klopt als een bus. Maar meneer de professor had op eigen houtje bepaald dat het een hoax was dus Bassiehof was in de reacties de kwade pief, iets wat hij al eerder mocht ondervinden.

Los van deze particuliere historie is de tendens duidelijk: elke vorm van kritiek op Oekraïne is niet geoorloofd. Maar dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky deze week middels videoverbinding een mooie lullepot in de Tweede Kamer hield, wil niet zeggen dat het land lid moet worden van de Europese Unie. Het vastbinden en vernederen van Roma-meisjes - ook als ze zich schuldig hebben gemaakt aan winkeldiefstal - aan lantaarnpalen past nu eenmaal voor geen meter bij de door Brussel veel bezongen EU-waarden.

Bovendien is het land door en door corrupt (aldus de Europese Rekenkamer en die zullen het wel weten, nietwaar?) en heeft het er alle schijn van dat ook Oekraïense militairen zich schuldig maken aan oorlogsmisdaden.

Het staat als een paal boven water dat Vladimir Poetin de agressor is in dit conflict en de Oekraïense bevolking het slachtoffer. Dat wil niet zeggen dat kritiek op Oekraïne dan niet zou mogen. De Kiev-critici vervolgens ook nog in het pro-Poetin kamp plaatsen en beschuldigen van nepnieuws door zélf desinformatie verspreidende hoogleraren en NRC-columnisten is ronduit kwaadaardig.

Dat zijn Sovjetpraktijken.