Laatst viel mijn oog op een stukkie in NRC-damesblad zoals die krant bij ons aan de keukentafel wel genoemd wordt.

Stukje Baudet-framing. Ditmaal over de ideologische boeg. Voor het geval men niet kon bewijzen dat hij zijn boterhammen smeert met Russisch geld, schreef men er bij.

Je klikt op de kop: “Baudet ziet in Poetin een ideologische verwant in de strijd enz. etc. “ en los van de vraag of en in hoeverre er overeenkomsten bestaan tussen beider visie op Europa valt op dat de auteur zich beroept op studies die gedaan zijn door The Center for European Policy Analysis.

Als voorzitter van de bond voor stratenmakers en kappersbedienden had ik daar nooit van gehoord maar wiki weet raad: de.wikipedia.org/wiki/Center_for_Euro...

En wat blijkt: Een onafhankelijke Amerikaanse denktank met o.a. Madeleine Albright in de wetenschappelijke adviesraad en gefinancierd door zo’n beetje de gehele Amerikaanse wapenindustrie incl. Lockheed Martin en Raytheon, Hungarian Initiatives Foundation (wie zou daar nu weer achter zitten?) en last but not least het Amerikaanse ministerie van defensie.

Hahahaha: de journalisten van NRC!