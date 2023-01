We zetten het even op een rij

In de OSINT-wandelgangen luidt het: Poetin heeft nieuwe bevelhebber Valery Gerasimov tot eind maart gegeven om de Donbas-regio te Oost-Oekraïne te her/veroveren. Elders, zoals bovenstaand, klinkt het dat er zo'n 700.000 troepen klaar staan met 200.000 in reserve en er mogelijk vanuit Wit-Rusland ook een (afleidings)aanval in het Noorden langs de Poolse grens plaats zal vinden. Die 700.000 man reeds "readied" geloven we trouwens niet en die 200.000 man in reserve moeten we ook nog maar in 't gelid zien.

Maar goed, Oekraïne waarschuwt al vanaf de jaarwisseling letterlijk voor een nieuwe Russische mobilisatie van zo'n 500.000 man, die volgens hun schattingen ongeveer deze week zou beginnen. Kortom, niemand weet wat er komen gaat, maar er gaat iets komen en Rusland legt zich niet bij de nederlaag van afgelopen jaar neer.

En we kunnen wel doen alsof we op dit moment meer weten dan de rest, maar dat is helaas niet het geval. Onderstaand nog een aantal ontwikkelingen ter overweging en de verdere omsingeling van Bakhmut.

Speculatie: morgen eindigt de speciale operatie en 'begint de oorlog'

Igor = iets te gretig en sensatiebelust. Maar gladgeschoren = chemical?

De omsingeling van Bakhmut zet voort

Plannen voor de komende drie jaar

Geslagen pionnen

Flessenpost uit Bakhmut