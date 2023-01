Eerst even een paar punten van orde voordat we over de door Oekraïne geclaimde, nieuwe Russische (en Wit-Russische?) mobilisatiegolf beginnen. Gewoon, om het veldoverzicht te behouden.

Er stond en staat geen superieure Russische invasiemacht van 540.000+ man klaar

Het gerucht [in z'n volledigheid afkomstig uit de duim van Amerikaanse oud-kolonel Douglas MacGregor] in vooral Westerse kringen die willen dat Rusland wint dat er al vanaf minstens 25 november een goed getrainde, met zwaar geschut uitgeruste Russische invasiemacht van meer dan 540.000 (!) man aan de Oekraïense grens staat die elk moment een offensief kan starten dat alleen maar in de totale vernietiging van Oekraïne kan eindigen is: categorisch onwaar.

Kolonel MacGregor baseert zichzelf op zijn eigen heel vreemde lezing van zijn eigen optelsom van de aantallen (218K + 75K + 40K + 10K + 200K = 543K) die genoemd worden door een andere Amerikaanse oud-kolonel Daniel Davis. Maar die invasiemacht was er niet, is er niet, en iedereen die enkel op basis van een dubieuze oud-kolonel aannam van wel, moet bij zichzelf te rade over de kwaliteit van zijn realiteitstoetsing inzake dit conflict. Een parate invasiemacht van 540.000 man op 25 november was in de context van de val van sleutelstad Kherson rond 20 oktober na (!) een mobilisatie van 300.000 man tussen 22 september en 18 oktober altijd al volstrekt uitgesloten.

Kolonel MacGregors andere graag herhaalde claim dat er voor elke dode Russische soldaat "acht tot tien" Oekraïense soldaten gedood worden lijkt evenzo op EXACT NIKS gebaseerd. Die man spreekt met de cadans en gravitas van een hooggeplaatste militair - en dat was hij ook - maar het is uiteindelijk gewoon een tribale fantast gebleken die niet vertrouwd dient te worden. Realisten™, noemt men dat in Nederland.



En dan nog even over de claim van Spaanse oorlogsfotografe Maria Senovilla dat er in Bakhmut 400 Oekraïense soldaten per dag (!) "gedood en verwond" worden. "This week, both the Institute for the Study of War, which is a prestigious American think tank, and other international thin [sic] tanks, have agreed that up to 400 Ukrainian soldiers a day are being killed and wounded in Bakhmut." Nou, u raadt het al, dat zegt het inderdaad prestigieuze Institute for the Study of War exact helemaal nergens.

En ja, dat onderstreept dat vrouwen zich niet met war numbers moeten bemoeien, maar dat is een andere kwestie.

Rusland heeft slag om Bakhmut verloren

Het Russische zwaartepunt van de oorlog, de verovering van Bakhmut, loopt volledig vast. Dat Russische offensief wordt voornamelijk geleid door Yevgeny Prigozhins Wagner Group, en dat Slavische lijkencircus waarvan 40.000 van de 50.000 'soldaten' uit geronselde gevangen bestaat, komt gewoonweg niet door de Oekraïense verdediging heen. The Institute for the Study of War:

"Russian state media outlet RIA Novosti amplified a December 31 interview with Prigozhin on January 3 in which Prigozhin stated that Wagner Group forces in Bakhmut are unable to break through Ukrainian defenses in Bakhmut. Prigozhin stated that Wagner's offensive operations in Bakhmut are highly attritional because each house in Bakhmut is a “fortress,” that Ukrainians have defensive lines every 10 meters, and that Russian forces must clear building-by-building. This is a significant inflection for Prigozhin and the first time he has framed Wagner forces in Bakhmut as making effectively no gains."

Ja, dat gebrek aan voortgang gebruikt hij natuurlijk voor zijn paleisintriges door MinDef Sergei Shoigu de schuld te geven van de gebrekkige bevoorrading. Maar dat verandert niets aan de realiteit op de grond: Rusland heeft deze slag om Bakhmut verloren.

De HIMARS-aanval op Makiivka lijkt kantelpunt voor Russisch pro-invasiesentiment

Op nieuwjaarsnacht voerde Oekraïne een HIMARS-aanval uit op een gebouw te Makiivka (maps), waarbij volgens Rusland 89 dienstplichtigen omkwamen. Pro-Russische MilBloggers claimen dat het er veel meer waren en Kiev claimt dat het 400 soldaten doodde en 300 verwondde. Hetzelfde gebouw zou tegelijkertijd gebruikt zijn als munitieopslag.

Het Russische persbureau Tass citeerde plaatselijke autoriteiten die aangaven dat Oekraïne de locatie van het grote cluster soldaten ontdekte omdat Russische soldaten massaal een Oekraïens netwerk gebruikte om familieleden te bellen. Het goed ingevoerde Telegramkanaal VChK-OGPU Telegram spreekt dat echter tegen: "Makiivka is a small town, next to Donetsk and accordingly, everyone can see who and what has arrived in the compound. Especially when it's a lot of fighters and equipment. Even there, not everyone is pro-Russian. And there are spotters and [artillery] correctors."

Hoe dan ook, de slachtpartij lijkt een voorheen ongekende weerslag te hebben op de Russische pro-invasie MilBlog community, en die is sturend voor het Rusland-brede sentiment.

""Wat er gebeurd is, is verschrikkelijk" schrijft Archangel Spetznaz Z., een Russische blogger met ruim 700.000 volgers op Telegram. "Wie kwam op het idee om zoveel personeel in een gebouw onder te brengen, waar zelfs een idioot snapt dat er bij een aanval vele doden en gewonden vallen? "Ook de ultra-conservatieve journalist Andrei Medvedev is kritisch. "Door personeel te huisvesten in gebouwen in plaats van schuilkelders help je de vijand." (...) Een andere blogger die in september nog een ontmoeting had met president Poetin, stelt nu dat er een tribunaal moet komen voor het Russische militaire leiderschap, waarbij hij de militaire top bestempelt als "ongetrainde idioten".

En dat zie je dus onmiddellijk terug onder de bredere Russische bevolking: "Russians are not buying the Ministry of Defence's lies about Makiivka incident (and others), as the "Dva Majora" channel points out. The attempt to divert blame onto smaller unimportant personalities is so obvious that it erodes any remaining trust in the Ministry."

Het Russische MinDef claimt ondertussen dat het heeft "wraak heeft genomen" door de vernietiging van "5 HIMARS, 4 RM-70 Vampire MLRS, 800 missiles for MLRS, 8 vehicles and 200 troops".

En dat gelooft natuurlijk *checks notes* exact helemaal niemand. Begin november had Rusland nog welgeteld 0 HIMARS vernietigd terwijl ze al bijna een jaar onder dat wapensysteem gebukt gingen. En nu ineens vijf? Je reinste gelul.

En dan nu: over die vermeende nieuwe Russische mobilisatie

Bovenstaand de nieuwjaarsboodschap aan de Russische bevolking door de MinDef van Oekraïne Oleksii Reznikov. Hij waarschuwt de Russische mannelijke bevolking van gevechtsleeftijd dat Rusland "begin januari" een nieuwe mobilisatie voor dienstplicht in zal voeren. "Russian authorities will close the borders for men, declare martial law and begin another wave of mobilization."

Oekraïnes inlichtenchef Kyrylo Budanov zei tegen de BBC dat hij de start van de mobilisatie al op 5 januari, morgen, verwacht. Andere bronnen verwachten het rond 15/16 januari.

Ja, interessant allemaal. Rusland had precies genoeg logistieke bandbreedte om 150.000 van de 300.000 gemobiliseerde dienstplichtigen ONGETRAIND NAAR HET FRONT te sturen. En nu de gehele bevolking gezien heeft dat mobiks niets dan kanonnenvoer zijn, laat de moraal onder aanstaande gemobiliseerden zich raden.

De troostboodschap op de Russische NPO? "Het leven wordt ernstig overschat."

Veel succes met nieuwe mobilisaties met dit sentiment onder MilBloggers

Ondertussen nabij Luhansk-stad

Ellende