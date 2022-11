@drs. Levi Samsonov | 10-11-22 | 16:32:

Jij bent een Rus natuurlijk. We weten allemaal wel dat de Russen, zeker die met een beetje geld vinden dat alles Russisch is en van hun is. Dit blijkt natuurlijk omdat je voor het gemak vergeet dat 40% helemaal niet etnisch Russisch is of zich zo ziet en je begrijpt ook niet dat er Russen kunnen zijn die eigenlijk helemaal niet zo pro-Russisch zijn, of laten we zeggen pro-Kremlin. Zeker Russen die (hun hele leven) in het "buitenland" wonen. De hele 'ze spreken Russisch of ze zijn etnisch Russisch dus ze zijn pro-Kremlin' is de grootste leugen wat de aanleiding was tot deze oorlog. Ja. Natuurlijk je hebt Oekraïense Russen die extremistisch pro-Kremlin zijn en je hebt ook schorem onder het etnisch Oekraïense volk zitten. Maar dat zijn de minderheden. Dat zijn de kleine halve gare teringlijers. Ooit gehoord van het Russische Legioen?

Wat we wel met 100% zekerheid kunnen vaststellen is dat de goodwill die er was richting de "Muskovieten', ja zo noemen etnische Oekraïense Russen en Russischtalige Oekraïners de Russen, wel voltooid verleden tijd is. Let maar op als je weer naar de Oekraïense televisie kijkt en je ziet interviews met bevrijde Oekraïense Russen/Russischtaligen. Ze weigeren het woord "Russen" in de mond te nemen. En dat snap ik wel.