: Een mogelijk ietwat gedateerde techniek uit de vorige eeuw is/ was zero base budgetting. Te herleiden op de vraag "waar gaat het ook al weer over?" Wil je dat Nederland een soevereine staat blijft ja of nee? Al dat geneuzel in onze volksvertegenwoordiging vandaag over een paar euro's links of rechts zonder die keuze is letterlijk wezenloos.

Het extrapoleren van de huidige gang van zaken is ietsje meer wijn in toch al verouderde zakken. Zeker als het over (toekomstige) risico's gaat, per definitie de context waar je de staatsveiligheid in moet zien, is wat mij betreft elke euro naar Defensie verspild belastinggeld .

Zie ookhet fiasco van de bestrijding van de georganiseerde misdaad en de wanhopige sprongen van onze Turkse VVDtroelala op Justitie momenteel om de aandacht af te leiden.

Wat ik maar wil zeggen: eerst het eigen huis op orde. En je dan druk maken om een Patriot batterij meer of minder. Overigens een wapensysteem dat alleen serieus in en rond het Midden-Oosten is ingezet en vervolgens daar is uitgekotst. Hoi Israël, Turkije en Saoedi Arabië.