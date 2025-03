JA NEE HOOR Ik BETAAL WEL HET GAAT VAN DE GROTE HOOP HE HAHA. En dan de rest van de maand tranen wegpinken bij het lezen van je banksaldo. Dat is ongeveer de positie waar we als land in zitten. Want ja, totdat Trump de boel uitonderhandeld heeft tussen Vlad en Volodymyr moet de gifbeker leeg, is de put bodemloos. Defensieminister Ruben Brekelmans heeft op bezoek in Oekraïne nog maar weer eens 500 miljoen geschonken, geld waar de Oekraïeners nieuwe drones van kunnen kopen. Daarmee komt het totale bedrag dat Nederland in de oostelijke gruweloorlog heeft gestoken op 10,5 miljard. EN WAT ZEGGEN WE DAN? Ondertussen is Trump overigens booswoest op Poetin, omdat die iets gemeens zei over de legitimiteit van Zelensky's leiderschap en dat zou Trump natuurlijk nooit doen. Donald was naar eigen zeggen "pissed off" en wil een hartig woordje met de Russische president spreken. Fire and fury!