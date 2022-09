"Met een beetje pech staan wij straks ook met zon lullig geweer ergens op een kazerneterrein ons af te vragen wat er gaat gebeuren."

Nee hoor. Rustig maar. Als het dan full-blown oorlog wordt tussen Oekraine+NAVO tegen Rusland dan gaat dat eerst via 'shock and awe' met de luchtmacht. Reken maar dat ze het maar druk hebben met alle doelwitten in Oekraïne en Rusland op te zoeken en missies voor te bereiden hebben. Tegen die tijd komen ook de "special forces" wel met hun individuele missies om cruciale doelwitten te vernietigen, in te nemen etc. Je kan ook wel verwachten dat er zowel naar de Baltische en Zwarte zee nogal wat marine en mariniers komen opstomen. Wellicht dat samen met Japan en Zuid-Korea Rusland ook wordt bezig gehouden met dreiging vanuit die hoek door manoeuvres. China zal erop blijven hameren dat er geen atoomwapens ingezet mogen worden. Noord-Korea denkt zolang ze mij maar met rust laten. Dan is het, zolang Poetin geen kernwapens gaat gebruiken, rap over. Met kernwapens is het dan duimen dat het snel voorbij is.

Ik blijf erbij. Denk dat Poetin krankzinnig genoeg is. Ik heb een veel lagere dunk gekregen van de Russen dan ik voorheen had. Maar ik zie echt niet hoe zij stil blijven staan wetende dat een nuke op New York, Parijs, Londen, Rotterdam of Kyiv simpelweg een nuke betekent op Kazan, Moskou, St. Petersburg, Ekaterinburg, Novosibirsk etc. en dat dit blijft escaleren met een tit-for-tat of erger. Vooral als onze ABM's goed blijken te werken.