Wat wordt het dan wel, potentieel - Een nucleaire granaat. Afgevuurd door artillerie. Eventueel gemotoriseerd. De Russische luchtmacht maakt boven UKR in werkelijkheid geen kans, een TU-95 Bear bommenwerper valt (Via radar) teveel op en een MIRV (Multiple Independent Re-entry Vehicle) zal het als het goed is ook niet worden. Ik hoop maar dat die troepen rondom de stad Kherson zich voorbereiden op een eventueel lek in de kerncentrale Zaporizhia, al is dat laatste ook beslist niet de bedoeling. De energiemarkten draaien nu al door, n.a.v. een onderzeese explosie van de Nordstream pijplijn, daar commerciële bedrijven echt niet kijken naar een strategie (Een reserve) voor een eventuele crisis of oorlogstijd. Stel u de paniek (Lees: Het ongegeneerde graaien) op de markten eens voor, na het afgaan van een kernwapen. Dat, moet niet gebeuren. Hopelijk is dit kabinet (En de rest van Europa) wél eens een keer op een nieuwe crisis voorbereid.

Overigens, Paternotte (Van het ons aller bekende Doooom '66) merkte vorige week tijdens de APB op "dat niemand deze (Russische) invasie zag aankomen". Ja hoor. Dit maakt men elkaar in Den Haag graag zelf wijs. Ik heb achteraf misschien makkelijk praten, echter over militaire strategievorming heeft dit kabinet nog nooit gehoord en hierin ook beslist geen onderwijs genoten - In ieder geval niet bij "De wereld is veilig, haal de regenboog vlaggen tevoorschijn, ik stop mijn vingers in mijn oren, tralalala" - kabinetsleden van D'66 .. De wereld is momenteel minder vrij dan ooit. Alleen dat al, betreft een goede indicator t.o.v. wat er werkelijk buiten de Eerste Wereld gaande is. Onze vrijheid is kwetsbaar en bovendien bijzonder, en dient beschermd te worden.