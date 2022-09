Huilende vrienden en familie te Dagestan

Rusland mobiliseert, en dan vooral hun etnische minderheden uit Buryatia, Dagestan en Jakoetië, waar ook nu al veruit de meeste Russische slachtoffers vandaan komen. "“It’s not a partial mobilisation, it’s a 100% mobilisation,” said Alexandra Garmazhapova, president of the Free Buryatia Foundation, an activist group that has reported on the draft in the region. In the past day, she said, she and her colleagues had received and identified more than 3,000 reports of povestka, or draft papers, being delivered in Buryatia within just 24 hours". Poetin haalt z'n nieuwe troepen uit alle windrichtingen, en dan vooral de windrichtingen die soms - zoals Sakhalin naast JAPAN - zo'n 7000 kilometer van de Oekraïense grens liggen.

Maar goed, 300.000 man van hun eettafel naar een barak vliegen, dan ben je er nog niet. Oud-commandant van United States Army Europe gaat in dit draadje in op de logistiek die nodig is om 300.000 dienstplichtigen gevechtsklaar te krijgen, en hoezeer Rusland op elk logistiek front zeer ernstig tekort schiet. Samenvatting: hun training is te kort en ontoereikend, hun leiderschap is ondermaats en ten diepste corrupt en dan gaat het nu ook nog eens om nagenoeg een slavenleger in plaats van een Slavisch leger. En oh ja, bolt action rifles uit 1891 met een magazijn van vijf (5) kogels.

En dan mag je het na een paar weken basistraining opnemen tegen de Oekraïense Cloak & Daggers getraind en gedekt door de NAVO. Veel meer beelden, na de breek.

Moskou

Poging tot sfeerbeheer

Jakoetië, ook al bekend van NIET HEEL DICHT BIJ OEKRAÏNE liggen

Niet bepaald van om de hoek (7000 km van Oekraïne vandaan)

Dead men flying (Khabarovsk regio, uiterste Oosten van Rusland)

Dagestan(s moeders) langzaamaan stroef

Het verdriet

Wat een beelden

jongens kap

Deze Rolex-lul. Stuur je eigen kinderen anders

Papieren pozhaluysta

Magazijn van 5, 130 jaar oud

Betrekkelijk gedeeltelijk

Veiligheid eerst

Word je ongeveer vanuit JAPAN ingevlogen, moet je 3 weken training tegen deze:

Sfeerbeheer afwezig

Dad's army

Taaie kluif ja

Moeder stelt alleen maar vragen

De állerheetste takes der takes