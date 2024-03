WARNING GRAPHIC: 25mm vs Infantry (again) More footage from Ukraine showing Russians coming under accurate fire from a Bradley. Reported to be the Avdiivka area.

GoedeMORGEN wat een beelden uit de Slavische kookpot van bloed en ellende. Een Amerikaanse Bradley die een Russische BTR op de pijnbank legt en meteen alle inzittenden erbij naar het volgende leven dirigeert. En dat zijn er nogal wat, want er zitten Russen in hun pantserwagen, maar er ook op, mogelijk omdat ze schijterig zijn voor tankmijnen. Die Pjotrs hadden lekker in Jekaterinenburg met Natalia naar het café kunnen gaan, beetje romantisch doen en goedkope Russische peuken roken in het fietsenhok, maar ze moesten zo nodig naar het front. Die Bradley heeft trouwens een 25mm CHAIN GUN (!) 'using either 100 or 300 rounds per minute, accurate to 1.9 mi (3,000 metres)' en daarvan wil je niet aan het ontvangende eind staan. Rus in Peace enzo.