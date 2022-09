Gaan we even kijken hoe het er aan toe zal gaan.

Eerst moeten dus 300000 mannen opgeroepen worden. Daarvan zal niet iedereen meteen gehoor geven, dus moeten ze op zoek/jacht gaan.

Dan heb je een grote massa van mensen, die naar de kazerne moeten, hun uniform, wapen, enz krijgen. Gezien de fotos die al te zien waren is het te hopen, dat ze hun gympen en sokken zelf meebrengen.

Goed - dan zal er nog een training komen. Waarschijnlijk iets in de trant van een of twee dagen.

Dan moeten de mannen naar de front. Dit is een complexe logistieke taak. Duur dus ook een paar weken.

Dan moet je ook nog er voor zorgen dat ze daar terecht komen waar ze iets nuttigs (sterven?) kunnen doen. In een oorlogsgebied is de gewone dienstregeling buiten werking gezet, dus mogen ze ergens op een voertuig zitten, die we al heel vaak in de dronevideos gezien hebben. Good luck with this.

Ik heb als piemelloze geen verstand van oorlog. Alleen heb ik de laatste maanden een hoop achtergrondberichten gelezen.

Mensen denken dat een oorlog een reeks van gevechten is. Klopt. Maar als de logistiek er achter niet klopt, dan verlies je.

Interessant leesvoer is hier de bevoorrading van de geallieerde troepen na D-Day. Vooral benzine. Als je voertuig kan rijden heb je een kans. We hebben tot nu toe gezien dat dit bij de Russen vaak niet het geval is.

De hamvraag is dus of de volgende 300k of 500k nog voor of na kerst aan de beurt zijn.