War, huh, yeah... What is it good for? Absolutely nothing, uhh

Schakelen we nu over naar de Nationale Vergaderzaal voor een live-debat met demissionaire minpres NAVO-baas Mark Rutte, over de buitengewone Europese Top van morgen en overmorgen, en op welke termijn we overschakelen op een totale oorlogseconomie en wie we over een geitenpaadje naar de loopgraven in Oekraïne sturen (Jonge Democraten, Volt Violet), wie vrijwilliger wordt van het IDF (alle leden PvdAGroenLinks), wie er op de akkers van boer Habtamu in Friesland moeten gaan werken voor de nationale voedselzekerheid (alle SBS-kijkers), waar onze laatste twee Patriots komen te staan (Binnenhof, PSV-stadion) en met welk toestel de Prinsesjes en Max Verstappen naar Canada worden gevlogen (de KBX natuurlijk, met gezagvoerder Gijs Tuinman). Zaklampen, noodpakket, veldfles, jodiumpillen. Livestream na de breek.