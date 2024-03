Nou mensen. Dit is dus waar ze het voor doen. Al die Hannahs, Jasmines, Anna's, Svetlana's, Emily's, Janna's, Ingrids, Helènes die opduiken op uw Facebook, Twitter, Snapchat en/of uw Second Love profiel. De gouden pot met honing: "US Air Force employee charged with disclosing classified information on dating website". En we moeten zeggen: wij hebben wel eens subtielere appjes gehad (nou ja, eigenlijk niet, wij krijgen nooit apps van leuke meisjes op datingwebsites) dan "You are my secret agent, with love". Maar we moeten vooral zeggen: GAST HOE DAN!?!? Alle appjes die de dagvaarding gehaald hebben na de breek.

ONDERTUSSEN: Russia using Serbian agent to infiltrate EU bodies, Western intel says