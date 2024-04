Martin Bosma is nog even bezig met de administratie en dan begint het dinsdagmiddag en -avonddebat over De Rus. Hugo de Jonge noemt geen namen, de Tsjechische overheid zwijgt eveneens en de Tsjechische krant die de roebels aan het rollen bracht heeft het slechts over """politici""" uit Duitsland, Frankrijk, Polen, België, Nederland en Hongarije die via de website Voice of Europe cash geld van het Kremlin hebben ontvangen om de komende Europese verkiezingen te beïnvloeden. Dus dat wordt een ingewikkeld debat qua vingerwijzen. Bij het door George Soros gefinancierde VOLT hebben ze desondanks grote plannen, al is het de vraag of in de boekhouding van de partijen Russische reçuutjes zijn te vinden. De enige club met concrete ervaring qua heulen met Moskou is het CDA dus Henri Bontenbal moet maar uitleggen hoe dat in z'n werk gaat. Geen vaginavragen deze keer want FvD doet niet mee aan het debat aangevraagd door de PVV. Wel een VERKLARING van Thierry Baudet.

Update 17:01 - Geert Wilders snapt dat het ingewikkeld is maar wil toch echt van minister van Hugo de Jonge weten wie is omgekocht door Moskou. Met vage verdachtmakingen kan de PVV'er niets: "Feiten hebben we nodig."

Update 17:11 - Volgens Wilders zijn er twee opties. De Jonge vraagt zijn Tsjechische collega of de namen alsnog onthuld ('gedeclassificeerd') kunnen worden óf de AIVD moet het Openbaar Ministerie vragen de politicus in kwestie te gaan onderzoeken. "We moeten weten of het echt is gebeurd."

Update 17:41 - Timmerfrans doet een Trumpje

Update 17:53 - Kamer weinig enthousiast over voorstellen Marieke Koekkoek van VOLT (zie boven). Mirjam Bikker vindt het een interessante discussie maar meer voor de QUOTE: 'nerds' van het presidium.

Update 18:01 - Caroline van der Plas onthult dat er vanaf een ABNAmro-account meermaals geld is gestort op de BBB-rekening met Russische boodschappen erbij. De partij heeft dat allemaal - in totaal 160 euro - teruggestort.

Update 18:14 - Verschillende Kamerleden met terugwerkende kracht bezorgd over deze affaire drie jaar geleden.

Update 18:30 - Pieter Omtzigt wijst de Kamer er op hoe belangrijk het is 'sluipende verdenkingen' zo snel mogelijk op te helderen. De NSC-voorman zegt zonder NRC bij naam te noemen dat hij zelf het slachtoffer is geweest van bizarre verdenkingen in een krant.

Update 18:59 - Geen vragen aan Bontenbal over de CDA-ervaringen met de Russen.

Update 19:04 - Dinerpauze tot 20:00 uur, dan is De Jonge aan de beurt.