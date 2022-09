Even een paar dingen vermelden voordat u de troepeninspectie maar zelf op video voortzet. Poetin noemt het nog altijd een "gedeeltelijke mobilisatie" (die we op de voet volgen), maar er zijn inmiddels vele solide berichten dat in sommige etnische regio's gewoon een volledige mobilisatie van kracht is. En dat leidt tot troosteloze headlines als: "All 59 men living in one particular village in Siberia's Kemerovo Region have been called up to fight in Ukraine." In ander nieuws werd Deputy Defence Minister for Logistics, Generaal Dmitriy Bulgakov gisteren op dag 3 van de mobilisatie ontslagen, dus nu komt het logistiek ook vast allemaal in orde.

De allerbeste professionals die Poetin had - Ruslands parachutisten (vroeg al, in Hostomel), Kadyrovs Tsjetsjenen, Wagner Group en de 1st Guards Tank Army - zijn allemaal van de kaart geblazen. En nu mogen deze arme donders het op gaan lossen of zo? Mochten ze inderdaad ingezet worden, wordt het de grootste slachtpartij in een conventionele oorlog sinds WO2.

Terechte feedback!

It's called a barrack sweetie look it up

Sfeerbeheer afwezig bij mobilisatiecentrum

Wat een ondoenlijke treurnis

Vierdaagse naar de meat grinder

En dan moeten ze dus tegen deze Green Ghosts

(Nog voor mobi) Paar weken training, na 5 minuten actie hele crew dood

Wie zag: dat nou aankomen. Maar wat doet Khabib Nurmagomedov?

Loool

Wooow