Het hele punt is nu: Wat gaat het westen doen?

Poetin heeft de inzet verdubbeld bij verlies. Wij moeten dus meegaan, anders gaat Oekraïne dit niet alleen redden. Een miljoen man volgend voorjaar, zelfs met roestige Kalashnikovs een ondoenlijke zaak, dus zonder hulp van ons is op termijn de uitslag bekend.

Mijn idee is dat meegaan en dus zwaardere wapens, tanks en vliegtuigen leveren, de enige optie is. Nu de handen er vanaf trekken betekent een overwinning van Rusland. Veel mensen zeggen: Dat moet dan maar, als we daarna tenminste weer normaal verder kunnen. Maar in die "als" steekt het probleem, want hoe ziet dat "normaal verder kunnen" eruit? Gewoon weer handelen in gas en olie, vriendelijke woorden voor Poetin bij de volgende G7, terwijl de Oekraïense natie wordt uitgewist en alle ex-militairen en krijgsgevangenen marteling ondergaan en vaak executie? Een leeg geroofd land, de burgers verdreven of bestolen, gerussificeerd? De uitkomst lijkt verdomde veel op het idee van de Duitse "Lebensraum", iets dat we niet meer verwachtten in Europa. Maar er ist wieder da.

En dus wel wapens leveren? En dan in 2023 een nieuwe nederlaag voor Rusland in Oekraine. Met mogelijk 100.000 nieuwe dode soldaten. Poetin gaat denk ik niet zeggen: Oke jongens dat ws het dan maar opnieuw escaleren. Dus waar gaat dit op de lange termijn heen, met een tegenstander die iedere keer hoger kan en wil escaleren om maar die "overwinning" te krijgen?

Poetin wilde een nieuwe wereldorde gebaseerd op een plaats voor Rusland naast de VS en China en mijn vrees is dat dit slechts met grof geweld of de dreiging daarmee bereikt kan worden. Kernwapens en de permanente chantage door Poetin om zijn plekje in de geschiedenis op te eisen, zal gaan zorgen voor een bijzonder onprettige geopolitieke realiteit.

Maar "back to normal" zit er niet in zo lang die KGB-maffia in Rusland de baas blijft. En het kan nog jaren duren voor zij de macht afstaan, goedschiks dan wel kwaadschiks.

Momenteel zitten we aan de roulettetafel en Poetin heeft dubbel ingezet op zwart. Gaan wij mee, en als hij de volgende ronde verliest, gaat hij dan opnieuw de inzet verdubbelen en hoe ver gaat dit spelletje? Tot eentje zegt: We stappen eruit. Het is een game of chicken. Met de levens van ons allemaal.