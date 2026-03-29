Drie dagen zou de speciale operatie van de Russen in Oekraïne duren. Inmiddels zijn we vier jaar verder (iets meer dan drie dagen) en beginnen de Russen ook op eigen grondgebied weer wat meer klappen te krijgen: de laatste dagen voerde Oekraïne meerdere aanvallen uit op Russische olieinstallaties. De haven van Oost-Loega (Ust-Luga) is aangevallen met drones en zoek dat maar eens op nu Google Maps nog normaal is: dat ligt aan de Finse Golf, bij Estland, zo'n 1.000 kilometer ten noorden van Kiev. Ook aan de andere kant van de baai was het raak (Primorsk) en in de regio Belgorod is een dode gevallen. Oekraïne voert die aanvallen uit met eigengemaakte spulletjes: FP-1-kamikazedrones (FP staat voor: Fire Point) en FP-5 Flamingo kruisraketten.

Eenrichtingsverkeer was het natuurlijk niet: de Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt 3.000 aanvalsdrones in een week tijd, het overgrote deel van die gore Shaheds uit Iran, plus 1.450 bommen en 40 raketten. Daarbij vielen meerdere doden. In Odessa was het een 'night of terror' waar een kraamkliniek werd geraakt, maar de meest in het oog springende aanval was de knaller in het 'veilige' Lviv, overigens een prachtige stad. Daar boorde een drone zich in een historische kerk. Lekker gewerkt weer Poetin! Dan nog de door FPV-drones geïnfecteerde gierput die de frontlinie heet: daar zit natuurlijk vrijwel geen beweging in.

Op diplomatiek gebied zégt het Kremlin bij monde van die woordvoerder met z'n pedosnor klaar te zijn voor een nieuwe ronde gesprekken, maar een betrouwbare partner is Rusland niet wat dat betreft. "We remain open, we are in contact ​with the Americans, and we are counting on holding the ​next round of talks as soon as circumstances permit", klinkt het. U leest: de bal ligt in het kamp van de Amerikanen, die elders op de planeet met de rookspuit door het wespennest gaan en momenteel dus wat anders aan hun kop hebben. Nou, volgende week dan maar weer!

