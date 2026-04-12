Same shit different week in het oosten van Oekraïne, met een Paasbestand tussen de strijdende partijen (orthodox Pasen is later dan 'ons' Pasen) dat natuurlijk geen fluit waard blijkt. Het bestand ging gisteren (11 april) in om 16:00 uur en al om 22:00 uur noteerde Oekraïne '469 schendingen': "Since 16:00, 469 violations of the ceasefire regime have been recorded. Specifically: 22 enemy assault actions, 153 strikes, 19 kamikaze drone attacks (Lancet and Molniya-type) and 275 first-person view (FPV) drone strikes." Anderzijds: volgens de Russen vlogen er vlak na de start van het bestand Oekraïense drones de grens over bij Koersk en Belgorod, waarbij vijf gewonden vielen.

Dan een keer de niet geheel objectieve totaalstand (weet u nog hoe het begon?) van de meat grinder. Volgens Oekraïne is Rusland tijdens de oorlog het volgende kwijtgeraakt: 1.311.180 man (dood of door verwondingen uit de strijd), 11.859 tanks, 24.384 pantserwagens, 88.914 'vehicles and fuel tanks', 39.871 artilleriesystemen, 1.727 raketsystemen, 1.345 stuks luchtafweer, 435 vliegtuigen, 350 helikopters, 233.866 drones, 33 schepen / boten en 2 onderzeeboten. Tering.

Aan het front (natuurlijk) weinig veranderingen. Zeker geen Russische opmars, wel meldt het Institute for the Study of War wat Oekraïense vorderingen in de regio's Kostyantynivka-Druzhkivka, Hulyaipole en Novopavlivka. Voor wat het waard is!

Op diplomatiek niveau was het de hoop dat het Paasbestand dan wel wat verlichting zou brengen, dan wel een basis zou kunnen vormen voor vertrouwen om nieuwe gesprekken aan te gaan. Dat is, zoals u in dit topic al las, niet gebeurd. Een mooi verslag over het wantrouwen tussen beide partijen, alsook onder de bevolking, leest u hier bij de BBC. Tot volgende week!