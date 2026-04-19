Weekupdate Oekraïne (13). Nederland pompt € 248 miljoen in Oekraïense drones, doden bij aanval Kiev
Weer een week
Opdat we niet vergeten alhier de WEEKUPDATE met de gebeurtenissen in het oost'n, zowel aan het front, als diplomatiek, als met betrekking tot Nederland. Om maar met dat laatste te beginnen: Nederland pompt € 248 miljoen euro (tsja, doe die 2 er dan ook bij) in Oekraïense drones. In het kader van de 'Drone Line Initiative' werden eerder al HONDERDDUIZENDEN drones geleverd aan de Oekraïense militairen. Onze minister van Defensie Dilan Dinges-Dinges, als citaat ook met betrekking tot de oorlog in Iran: "We moeten echter niet vergeten dat de oorlog in Oekraïne een nog grotere impact heeft op de veiligheid in Europa en dus ook op Nederland. Het is daarom belangrijk dat we Oekraïne blijven steunen." Nog meer diplomatiek nieuws: bij overleg tussen NAVO (Rutte), Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne werd duidelijk dat de miljarden ook de komende tijd naar Oekraïne blijven stromen.
Qua wapengekletter draaide het de voorbije week ook weer om die drones: er kwamen op meerdere plekken honderden Russische drones de grens over, waarbij meerdere doden vielen, en andersom viel Oekraïne juist een Russische dronefabriek aan om die aanvallen te doen verminderen. Aan het front net als iedere week weer weinig verschuivingen, wel meldt de International Study of War 'Russian forces advanced in the Kostyantynivka-Druzhkivka tactical area'. Van niks naar nergens!
Tot slot, misschien niet geheel een oorlogsmisdaad maar misschien toch ook wel: een in Moskou geboren man heeft in Kiev zes dodelijke slachtoffers gemaakt bij een moordpartij met een automatisch wapen. Over z'n motief is niks bekend.
NEW: Ukraine’s long-range strike campaign continues to exploit overstretched Russian air defenses to damage oil infrastructure and military assets in Russia and occupied Crimea.— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) April 19, 2026
Other Key Takeaways:
Russian milbloggers criticized Russian air defense failures on the heels of…
