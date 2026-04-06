Different week, same shit in Oekraïne. Ook deze week weer tientallen doden door grootschalige Russische raket- en (vooral) drone-aanvallen. In Odessa kwamen vanochtend drie mensen om het leven, onder wie een kind van twee jaar oud. Verder nog vijf doden in Nikopol en doden bij Bucha, Soemy, Zjytomyr, Dnipro, enzovoorts, we laten het tellen wel aan anderen over. In de nacht van donderdag op vrijdag peerden er nog 400 drones de grens over. Golf na golf van die gore Shaheds, en het is altijd & alleen maar ellende met die dingen. Andersom deelt Oekraïne ook nog steeds prikken uit, maar niet lukraak op burgers gericht. Er woedt een grote brand in de oliehaven van Novorossiysk. Bruut beeld hier en in de tweet hieronder: branden, actief luchtafweergeschut en Oekraïense drones in de lucht.

Aan het front wederom weinig verschuivingen, maar 'feit' is wel dat Rusland maar geen terreinwinst meer boekt. Sterker nog: volgens de Engelse inlichtingendienst MI6 staat Oekraïne er na recente 'bevrijding' van zo'n 20 vierkante kilometer het beste voor in 10 maanden. Volodymyr Zelensky verwelkomt dat nieuws gretig: "I was provided with MI6's assessment of the frontline situation, which states that the current situation is the best for Ukraine in the past ten months. This is their conclusion, and all our partners see it." Volgens het Oekraïense staatsjournaal zijn er tussen 1 januari en 31 maart weer 89.000 Russen uitgeschakeld in de meat grinder (dood & zwaargewond). De tomeloze uitzichtloosheid.

En dan nog een wonderlijke ontmoeting op diplomatiek niveau: Volodymyr Zelensky ging gisteren in Damascus op bezoek bij Ahmad al-Sharaa, de president van Syrië, 'highlighting mutual interest in security cooperation and the exchange of military experience'. Ook is de rol van Oekraïne (de graanschuur van Europa) als voedselverstrekker ter sprake gekomen. Op breder diplomatiek niveau ging Zelensky ook nog op bezoek bij bemiddelaar Erdosnor in Turkije, die daarvoor ook nog met Vladimir Poetin had gebeld. ENFIN, u hoort het, dit gaat nog lang duren. Tot volgende week!