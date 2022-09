Deze jonge mensen naar het front sturen zonder een gedegen opleiding, mag je toch een zeer slechte beslissing noemen.

Ik vraag me af of de Russische bevolking deze maatregelen blijft steunen.

Mijn vermoeden, opstand na opstand.

Het drillen van de burgers die hun geliefden kwijt raken, daar moet op ingegrepen worden.

Oppositie leider zit in de nor, die eerst bevrijden.

Of het helpt?