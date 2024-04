NRC Reisblad houdt de branche nauwlettend in de gaten. Wat blijkt vandaag: Cor en Don vliegen via Istanbul nog steeds op Rusland en sinds deze maand zelfs op Moskou. Corendons Turkse luchtvaartmaatschappij Corendon Airlines (Turistik Hava) valt niet onder allerlei beperkingen waardoor er tussen Turkije en een kleine tien Russische steden (sinds begin deze maand ook de Russische hoofdstad) gependeld kan worden. En dat mag allemaal maar ja, maar ja, maar ja... 't Is wel een beetje raar omdat CEO Gunay Uslu nog niet zolang geleden D66-staatssecretaris Media was. En juist dát D66 moet niets van Poetin hebben en vliegvakanties liggen doorgaans (dus niet altijd) ook niet lekker. Maar volgens Corendon-woordvoerder Jules van de Ven (vroeger woordvoerder van de D66-fractie en later woordvoerder van de D66-stas in kwestie) is er niets aan de hand al legt hij in de courant niet uit waarom. Nu ja, het zal wel in orde zijn want Uslu heeft niet voor niks een directeur corporate responsibility aangesteld: Floor van der Zee die sinds haar afstuderen louter voor D66, D66-fractievoorzitters en de D66-stas in kwestie heeft gewerkt. Maar voor D66'ers die toch niet naar Moskou willen, weet Uslu nog een leuk hotelletje in Turkije: "Waan je je op het Rode Plein in Moskou. Geniet van al het moois dat deze kopie van het echte Kremlin je te bieden heeft!"