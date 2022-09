:

Er zijn eerder politici geweest die zich afvroegen of een Gazprom of een Taqa wel een normale marktpartner is, of misschien toch iets te politiek geval waar je niet op moet bouwen.

Kamerleden die meer van willen weten van deals, worden op afstand gehouden.

Ouwehand (PvdD) stelt in 2011 vragen over overheidsbedrijf EBN en afspraken met Taqa en Gazprom maar Verhagen van EcoZa zegt dat daar „vertrouwelijke informatie in staat die bedrijfsbelangen kan schaden”.

Gemeente Bergen betaalt de Zuidas-advocaten van Houthoff om duidelijkheid te krijgen, maar vangt ook bot.

Een Wob-procedure voor info over die afspraken wordt afgewezen door de ministeries. Men zou de contracten niet hebben of kennen.

In 2021 vulde zijn GazProm niet de 42% in Bergermeer en ook anderen lieten de opslag leeg.

Overheidsbedrijf EBN sloeg geen alarm.

Analisten verklaarde het door niet-rationele markt en prijsopdrijving door Rusland.

MinEcoZa negeerde het.

In september 2021 vroegen kamerleden of er niet snel een strategische voorraad gas aangelegd moest worden.

Stef Blok (MinEcoZa/VVD) wilde „terughoudend” zijn. „Een goed functionerende gasmarkt is een belangrijke waarborg voor de leveringszekerheid.”

Je kunt ook gewoon kijken of soms even niet op die markt kunt vertrouwen. Maar nee, het is geloof.