Oekraïne meldt dat Rusland afgelopen nacht 88 kruisraketten en 63 Shahed drones (wiki) heeft afgevuurd op de DniproHES-stuwdam [onder Russische bezetting/beheer] en de bredere elektriciteits-infrastructuur. Respectievelijk zouden er 37 en 55 zijn neergehaald vooordat deze hun doel bereikten. Rusland heeft al minstens 66 keer grootschalige aanvallen uitgevoerd op Oekraïnes elektriciteitsnetwerken, maar gisteravond was de zwaarste aanval in een lange tijd. Zelensky richt zich in zijn gebruikelijke net-niet-toon o.a. tot het Westen: "Russian missiles have no delays, unlike aid packages for Ukraine. "Shahed" drones have no indecision, unlike some politicians. It is critical to understand the cost of delays and postponed decisions."

Maar we hebben het nu wel over de Russen, de Oekraïners zijn ook geen lieverdjes! Zeggen wij niet, zeggen de Amerikanen, die Oekraïne oproepen te stoppen met aanvallen op Russische olierafinaderijen en bredere energie-infrastructuur. Oekraïne zegt sinds het begin van de oorlog 12 Russische olierafinaderijen aangevallen te hebben, waarvan maar liefst 9 nog in dit prille 2024, inclusief meerdere "terminals, depots and storage facilities" - een bewuste escalatie omdat de Oekraïense grondoorlog gestrand is.

De Financial Times schrijft hier nu over:

"The US has urged Ukraine to halt attacks on Russia’s energy infrastructure, warning the drone strikes risk driving up global oil prices and provoking retaliation (...). The repeated warnings from Washington were delivered to senior officials at Ukraine’s state security service, the SBU, and its military intelligence directorate."

Een begrijpelijke, maar moeilijk aan Oekraïne te verkopen Amerikaanse boodschap. Immers, Amerika zegt dat het wil dat Oekraïne de oorlog wint, maar Oekraïne verliest de grondoorlog en wordt vervolgens verboden alternatieve doelen aan te vallen.

Maar goed, onderaan de streep: wie betaalt bepaalt.