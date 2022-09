De veel genoemde gehaktmolen staat nog helemaal niet aan. In de slag om Stalingrad was de levensverwachting van een Russische soldaat gedurende een periode zo ongeveer 1 dag, en stierven er minimaal 6.000 Russische soldaten per dag. Over het aantal burgerslachtoffers is bijzonder weinig bekend maar wel bekend is dat Stalin had bevolen dat burgers niet mochten vluchten.

Slechts een kleine herinnering om te realiseren dat er nu weliswaar hard geknokt lijkt te worden maar dat het qua dodelijke slachtoffers in dit perspectief bezien nog redelijk mee lijkt te vallen met 50.000 dode Russen in 7 maanden tijd.