Dit is hoe de informatieoorlog ongeveer verloopt: iedereen die graag wil dat Rusland wint zegt dat Oekraïne veruit de meeste verliezen lijdt, hun materieel en manschappen op raken en dat Poetin elk moment een nieuw offensief kan starten met meer dan 540.000 manschappen met zwaar geschut dat alleen maar kan resulteren in Ruslands totale overwinning. Zie bijvoorbeeld dit interview van gisteren met Amerikaanse oud-kolonel Douglas MacGregor (wiki).

Meteen maar even een redactionele noot: dat geloven we dus niet. De Russische toestand was zo heikel was dat het vanaf 23 september een maand lang 300.000 dienstplichtigen moest mobiliseren, maar vervolgens zo extreem tekort schoot qua logistieke bandbreedte dat 150.000 van hen nagenoeg ongetraind en ongeleid naar het front werden gestuurd, en Rusland na die mobilisatie (! ! !) sleutelstad Kherson verloor en naar de Oostzijde van de Dnjepr gedwongen werd.

Dan is het categorisch uitgesloten dat Rusland twee maanden na het einde van die rampzalige mobilisatie [MacGregors bewering die nergens bevredigend onderbouwd wordt dateert al vanaf minstens 25 november] een capabele invasiemacht van 540.000+ man met zwaar geschut klaar hebt staan. Dat is gewoon niet hoe het werkt, ongeacht hoeveel Amerikaanse oud-kolonels beweren van wel.

Daarbij zijn er ook geen geloofwaardige nieuwsberichten waaruit te vermoeden valt dat er een capabele, zware Russische invasiemacht van 540.000+ man klaar staat. Wat er wel daadwerkelijk gebeurde:



- Poetin kondigde vorige week aan dat zijn strijdkrachten een blank check krijgen zodat het aantal parate troepen op een ongenoemde datum ergens in de toekomst van 1 miljoen naar 1,5 miljoen verhoogd kan worden.

- Rusland manoeuvreert een aantal eenheden naar de grens met Finland en Noorwegen, vooral in reactie op Finlands en Zwedens nieuwe NAVO-lidmaatschap.

- Rusland manoeuvreert al maanden troepen heen en weer naar Wit-Rusland. De ene keer voor militaire oefeningen, de andere keer om de dreiging van een hernieuwde invasie vanuit Wit-Rusland in leven te houden, maar meestal een combinatie van de twee. Half oktober meldde Lukashenko dat Wit-Rusland zo'n 9000 Russische troepen huist. Het Institute for the Study of War (ISW) vat samen: "Currently available indicators are ambivalent—some verified evidence of a Russian buildup in Belarus makes more sense as part of preparations for a renewed offensive than as part of ongoing exercises and training practices, but there remains no evidence that Moscow is actively preparing a strike force in Belarus."

En dan moeten we het ook nog even hebben over wie er nou eigenlijk aan de Russische zijde vechten. De VS schat dat 40.000 van de 50.000 Wagner Group-soldaten uit geronselde gevangenen bestaat. Dat is een ongetrainde bende van psychopaten geleid door nog ergere psychopaten. De rest van het Russische leger bestaat uit gemobiliseerde dienstplichtigen die enerzijds verteld wordt dat ze vooral heel goed zijn in massaal heldhaftig sterven, en anderzijds verteld wordt dat ze het voor het geld moeten doen omdat Rusland toch geen economie heeft. De moraal daar laat zich raden.

Maar dan: brandpunt Bakhmut (maps). Onderstaand een analyse door jongens die heel graag naar kaartjes en cijfers kijken. Sleutelzin wat ons betreft: "Sidenote: It's absurd that I even have to wonder if the Russians are able to take one tiny village or not. The answer should, of course, be "obviously yes". Russian armed forces have truly degenerated in ways I couldn't even think were possible before February 2022."

Analyse: de Russische 'voortgang' in Bakhmut

Drone-granaat koppen in doorweekte loopgraaf rond vriespunt: "Best death of all"

Analyse van geheel Donetsk Oblast

Oekraïense update van het Bakhmut front.

"Maar er staan 540K+ man klaar voor nieuwe invasie". Nee, die staan er niet

Professionele leger gedecimeerd. Ongetrainde dienstplichtigen moeten het dragen

Vooral die laatste even kijken