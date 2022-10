Uit de Telegraaf:

LONDEN - Volgens Boris Bondarev, een diplomaat die deel uitmaakte van de Russische delegatie bij de Verenigde Naties, zou de Russische president Vladimir Poetin „twintig miljoen soldaten opofferen voor de zege in Oekraïne en zijn eigen politieke overleven.”

Bondarev, een expert in nucleaire ontwapening die ontslag nam bij de Russische diplomatieke VN-missie in Genève en sindsdien in ballingschap leeft in die Zwitserse stad, heeft Poetin „twintig jaar lang veel geluk gehad.” „Hij is niet slim, hij heeft gewoon lang geluk gehad. Maar dat geluk is nu op”, zegt hij tegen Sky News.

Poetin is volgens de diplomaat dan ook wanhopig, en bereid om meer dan een tiende van de Russische bevolking op te offeren. „Twijfel daar geen seconde aan: hij zou tien of twintig miljoen Russen opofferen om alle Oekraïeners af te slachten, enkel om deze oorlog te winnen. Want voor hem is het een princiepskwestie, en een zaak van politiek overleven.”

„Je moet begrijpen: als hij deze oorlog verliest, is dat zijn einde”, aldus Bondarev. „Want bij een nederlaag moet hij aan de elite in Moskou en aan de hele Russische bevolking uitleggen waar deze oorlog nu weer goed voor was. En dat zou wel eens problematisch kunnen zijn.”