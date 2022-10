Vooral kruisraket-nieuws vandaag natuurlijk (liveblog HIER), maar hier kijken we natuurlijk voorbij de waan van de dag! Bovenstaand misschien wel het meest macabere fragment tot nu toe. U ziet daar Wagner Group-eigenaar Yevgeny Prigozhin in gesprek met vier gevangenen (daar ronselt de Wagner Group uitvoerig) die allemaal tijdens hun diensttijd in de Wagner Group verwondingen opliepen waardoor ledematen geamputeerd moesten worden. Prigozhin probeert zichzelf zorgzaam en vaderlijk te tonen, maar de boodschap staat daar uiteraard haaks op. Hij vraagt de gevangen wat ze van plan zijn nadat ze hun protheses krijgen, waarop hij z'n vraag meteen zelf beantwoord: "Terug naar ons hè? Inderdaad. Je kunt de Wagner Group alleen verlaten met pensioen of in een zinken lijkenkist." Het verdere gesprek lijkt erop te wijzen dat ze niet meer als infanteristen naar het front hoeven, maar iets in de cyber of logistiek mogen gaan doen. De menselijke maat!

Onderstaand dan Loekashenko die aangeeft dat hij en Poetin een "regionale troepenmacht" gaan vormen - niet te verwarren met de Loekashenko die half september nog gemoedelijk hout stond te hakken voor Europa. Puur defensief natuurlijk, omdat hij een Oekraïense aanval op Wit-Rusland weer eens waarschijnlijk acht.

Daaronder nog even een video die claimt te tonen hoe een Oekraïner met een MANPAD een KRUISRAKET UIT DE LUCHT SCHIET. We kunnen niet verifiëren dat dit inderdaad exact is wat er gebeurt, maar het lijkt er wel op. Nu zijn beelden van een poging een kruisraket op die manier uit de lucht te schieten al volstrekt uniek, laat staan als het ook nog eens een direct hit was.

Alle Polen verzamelen!

Meesterstrateeg Loekashenko

Als die idd raak was is dit VOLSTREKT nieuw en uniek beeld

Niet alleen in Izium