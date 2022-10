Oekraïne Vrijwilligerstranscripties

"het is een slachting"

Oekraïense oorlogsvrijwilliger 30 september 2022

15.32 uur, 30 september, San Francisco

01.32 uur, 1 oktober, Oost-Oekraïne

Noordelijk verplaatst.

het is een slachting

snijd ze af ten westen van Kreminna. moet gaan.

Let op je veiligheid. Lyman helemaal afgesneden?

Ik denk het wel, terwijl ik degenen die naar het oosten gaan, in beslag neemt.

Oké, spreek je aan de andere kant

10:19 uur, 30 september, San Francisco

8:19 uur, 1 oktober, Oost-Oekraïne

Slechts een paar minuten hier. Ik had geen munitie meer en trok terug naar het zuiden. Ben een beetje getraumatiseerd en heb wat slaap nodig. Ik heb geen idee wat er aan de hand is, behalve dat we veel elementen hebben ingeschakeld die naar Kreminna gaan. Ze moeten van Lyman en Zarichne komen. Op dit moment zijn we in een veilige omgeving, zo lijkt het.

Ik heb in mijn leven nog nooit zoveel doden, binnenkort doden, en gewonden gezien. Mensen die om hulp smeken, maar wij kunnen ze niet helpen. We hebben weinig om ze mee te helpen, elk een kleine medische kit, geen morfine en geen tijd om enige vorm van nuttige hulp te verlenen. Geen idee of ze zullen leven of sterven. Je blijft maar bewegen.

Een man was duidelijk op een mijn langs de kant van de weg gestapt. Een been was halverwege het dijbeen verdwenen, het andere was lager afgebroken en zijn voet lag naar achteren. Hij probeerde ergens op één goede knie te kruipen, terwijl hij stromend bloed uit een kapotte slagader sleepte. Tenzij hij snel hulp kreeg, was hij weg. Hij praatte rustig in het Russisch en zei keer op keer: "Ik zal snel thuis zijn moeder."

Christus. Jij en je mannen oké?

Ja, gewoon moe en mentaal vervormd. Op een gegeven moment renden we langs de kant van de weg en —— glipten in een plas bloed die in de sloot liep van een nog levende Rus die over de streep lag (dode mensen bloeden niet erg snel... alleen zwaartekrachtvoeding), en hij gleed op de schouder en stond vloekend op met bloed over hem heen. "Geef me wat water, deze verdomde kut heeft waarschijnlijk een soort fulminerende ziekte." We vielen bijna om van het lachen.

Hebben we het over honderden? Waren ze te voet of met voertuigen? Er is een video op Twitter ergens ten westen van Kreminna. Eigenlijk alleen audio, non-stop geweervuur.

Veel, alleen wij, misschien 140 dode Russen. Zoals jagen op eekhoorns in een boomgaard met pecannoten. Ik moet denken dat Lyman onder onze controle staat, maar daar hebben we geen informatie over.

We werden allemaal opgesplitst in kleinere groepen, er was te veel contact om bij elkaar te blijven. hier met ongeveer 20 mannen, proberen contact te maken met iemand om aan munitie te komen.

Veel mensen te voet, sommigen rennen over de weg, sommigen proberen zich een weg te banen door het bos naar het zuiden van de weg. Een half dozijn Russen kwamen het bos in waar we in een schuilplaats zaten om op adem te komen en te eten, ze kwamen ons bijna tegen, maar zoals gewoonlijk bewogen ze zich snel en praatten ze. We hebben ze omgehakt voordat ze wisten wat er aan de hand was. Ze hadden weinig munitie, geen medicijnen, heel weinig eten en helemaal geen informatie over hen, behalve hun telefoons en wat familiedingen. Proberen om informatie van stijven hier te krijgen is een zeer teleurstellende oefening.

Ik kan het me niet voorstellen.

De weg is gedolven door artilleriebeschietingen, niet zo nauwkeurig, maar nauwkeurig genoeg om knelpunten te creëren, waardoor een vrijvuurzone ontstaat.

Wanneer je een voertuig inschakelt, lijk het dan op zijn plaats te verwijderen en ga naar de velden of het bos.

Ze zien waarschijnlijk dezelfde video's van voertuigen die catastrofaal omhoog gaan.

Ik kwam trillend als een blad weg, niet bang, gewoon bedraad en ziek van het doden van mensen. Op de terugweg --- stapte in een beekje en spoelde af, en braakte zijn ingewanden uit. Ik keek naar zijn ogen en hij zag dingen ver terug naar huis.

Hoe lang geleden is dit gebeurd? Gaat het nog steeds door?

Het is nog steeds aan de gang. We moesten achteruit rijden om te proberen bevoorraad te worden. Artillerie gaat boven ons hoofd. We moeten proberen te slapen, munitie halen en terug naar boven.

Zorg voor jezelf alsjeblieft.

Er is hier een Yook-luitenant die informatie probeert te krijgen, maar tot nu toe nada. We weten niet of we naar Kreminna gaan of naar (richting) gaan .

Hebben jullie contact opgenomen met de Oekraïense SOF?

Dat deden we, maar ze raakten allemaal uit elkaar, we kregen eerst veel vuur en moesten weg, en verloren het contact met de hoofdgroep.

Ik ben ok, gewoon teveel vastgelopen in een korte tijd.

Het moet gewoon chaos zijn geweest.

Ja.

De sleutel is om munitie te krijgen.

Het is daar 8 uur. Dit ging de hele nacht door?

Ja, maar toen werd het gewoon mensen vermoorden. Ik wou dat ik wist wat er met Lyman aan de hand was. Ik denk dat we ons zullen verplaatsen (richting) en contact zullen maken met een gepantserde groep, wat uitrusting zullen halen en terug zullen gaan naar (richting) van Kreminna. Dat is toch het gesprek. En dat is een beetje wat ik dacht dat zou spelen.

Oké, ik moet proberen wat te slapen, want ik denk dat we binnenkort gaan verhuizen.

Dat is een goed idee. Rust maar uit, we praten later.

Later